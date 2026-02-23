Teren wokół Wieży Braniborskiej zostanie zrewitalizowany. Powstaną nowe trasy piesze i nasadzenia roślinne, zostanie zainstalowany monitoring i oświetlenie oraz wyremontowana będzie muszla koncertowa. Prace mają ruszyć po tegorocznym Winobraniu.

Odświeżenie tzw. Parku Pod Gwiazdami to inicjatywa, która wpisuje się w szerszy projekt rewitalizacji miejskich przestrzeni, m.in. deptaka i parku przy ul. Harcerskiej. Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, celem jest stworzenie komfortowego i atrakcyjnego miejsca do spotkań i rekreacji:

Na rewitalizację terenu przy Wieży Braniborskiej miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje Marcin Pabierowski:

Dokładny termin rozpoczęcia remontu będzie znany po wyłonieniu wykonawcy. Obecnie urząd miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Dodajmy, że sama Wieża Braniborska należy do Uniwersytetu Zielonogórskiego.