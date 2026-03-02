2,5 miliona złotych z budżetu miasta zostanie przeznaczone na rewitalizację kamienic w 2026 roku – taką decyzję podjęła dziś Rada Miasta Zielona Góra.

Jak podkreśla prezydent Marcin Pabierowski, to kolejny etap projektu realizowanego już od kilku lat. – Konsekwentnie odnawiamy historyczną tkankę miasta. Dzięki temu poprawia się nie tylko estetyka centrum, ale także komfort życia mieszkańców – zaznaczał:

Radny Andrzej Chłopek z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że 2,5 miliona złotych to wystarczająca kwota na zaplanowany zakres prac w tym roku. Jego zdaniem miasto powinno realizować rewitalizację etapami, dostosowując wydatki do możliwości budżetowych:

Poparcie dla projektu wyrazili również radni klubu Zielona Razem. Z kolei Grzegorz Maćkowiak, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, choć zagłosował za uchwałą, podkreślił, że przeznaczona suma jest zbyt niska:

Uchwała została przyjęta, a miasto będzie kontynuować rewitalizację zielonogórskich kamienic w ramach zabezpieczonych środków. W 2026 roku program obejmie 15 obiektów.