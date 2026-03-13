W galerii BWA można oglądać wystawę „Plany równoległe” wrocławskiego artysty Daniela Mikulskiego. Na ekspozycji znalazły się prace wykonane z tkanin oraz obiekty przestrzenne, w których artysta wykorzystuje m.in. szycie, haft i szydełkowanie.

Jak mówi jedna z kuratorek wystawy, Zuzanna Chęcińska, twórczość Mikulskiego wyraźnie się zmieniała – od wielkoformatowych prac malarskich do realizacji tworzonych z tkanin:

Sam artysta opowiada, że pierwszym krokiem było obszywanie swoich wcześniejszych prac koronką:

Wystawę „Plany równoległe” w BWA można oglądać do 29 marca. Natomiast tylko do najbliższej niedzieli, 15 marca, w galerii dostępna jest ekspozycja Jana Mioduszewskiego „Od deski do deski”. W sobotę instytucja zaprasza na oprowadzanie z udziałem artysty i Franciszka Smorędy. Początek o godz. 17.00.