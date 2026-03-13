Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Gorzowie Wlkp. i w Słubicach zabezpieczyli odzież i torebki oznaczone podrobionymi znakami towarowymi; wartość oryginalnych odpowiedników to 760 tys. zł – poinformowała w piątek (13marca) rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi stanowi przestępstwo określone w ustawie Prawo własności przemysłowej. Sprawcy takich czynów podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do pięciu lat

– powiedziała rzecznik.

W sortowniach paczek w Gorzowie Wlkp. weryfikacja przesyłek była prowadzona pod kątem nielegalnego obrotu odzieżą oznaczoną podrobionymi znakami towarowymi. W podejrzanych paczkach były bezrękawniki i torebki z logami znanych marek oraz koszulki opatrzone logiem znanych klubów sportowych. Zabezpieczono 281 szt. odzieży i torebek. Szacunkowa wartość ich oryginalnych odpowiedników to ponad 507 tys. zł.

Z kolei na przygranicznym bazarze w Słubicach, na jednym ze stoisk była odzież opatrzona znakami i napisami znanych firm. Sprzedawał ją obywatel Bułgarii. Funkcjonariusze zabezpieczyli 233 szt. odzieży, m.in. kurtki, bezrękawniki, bluzy i spodnie dresowe. W tym przypadku wartość oryginalnych odpowiedników oszacowano na ponad 253 tys. zł.

Rzecznik przypomniała, że od 17 marca br. przedsiębiorcy będą zobowiązani do zgłaszania przewozu odzieży i obuwia do systemu SENT, w którym jest zgłaszany transport tzw. towarów wrażliwych, w tym wyrobów akcyzowych.

Nowe regulacje mają na celu uszczelnienie obrotu gospodarczego oraz ograniczenie wprowadzania na rynek towarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Działania kontrolne KAS stanowią element walki z szarą strefą oraz ochrony legalnie działających przedsiębiorców i konsumentów przed nieuczciwą konkurencją

– wyjaśniła Markowicz.

Kontrole KAS pod kątem handlu podróbkami markowej odzieży czy galanterii są w regionie prowadzone cyklicznie, podobnie jak te mające na celu walkę z handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi i e-papierosami. Opisane kontrole miały miejsce w lutym br.