Siatkarze AS-a Słubice będą w sobotę gospodarzem turnieju finałowego lubuskiej III ligi.

Na początek o godz. 14.30 o 3. miejsce zagrają zespoły AS Orła Międzyrzecz i SKS Tęczy Krosno Odrzańskie. Następnie o 17.30 w wielkim finale miejscowy AS podejmie Osiński-Trans AZS UZ Zielona Góra.

Stanisław Szablewski, trener słubiczan nie ukrywa, że celem jego drużyny jest zdobycie mistrzostwa województwa:

Zielonogórzanie zdają sobie sprawę, że nie są faworytem sobotniego finału. Jednak jak zaznacza kapitan AZS-u, Maciej Januszewski, jego zespół zamierza w Słubicach powalczyć o jak najlepszy wynik: