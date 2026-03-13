Z początkiem przyszłego tygodnia zacznie się remont ulicy Waryńskiego w Zielonej Górze. Od wtorku kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia. Jak podał zielonogórski magistrat, od 17 marca 2026, od godziny 7.00 do 22 marca, zostanie zamknięty lewy pas jezdni od strony skrzyżowania z ulicą Podgórną, w kierunku Medyka.

Wyłączenie obejmie 80-metrowy odcinek, a ruch będzie odbywał się prawym pasem. Drogowcy wprowadzą też miejscowe zawężenia lewych pasów ruchu dla obu jezdni (zgodnie z kierunkiem jazdy) w okolicy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz istniejącego przystanku autobusowego „Szpital”. Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Waryńskiego z ul. Podgórną zostanie zamknięte. Zakończenie prac na całym odcinku planowane jest do końca października 2026.