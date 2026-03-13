Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie poniedziałkowego (9.3.2026) wypadku z udziałem balonu w Zielonej Górze. Śledczy gromadzą materiał dowodowy i przesłuchują świadków. – Analizujemy też nagrania lotu balonu przesyłane przez mieszkańców – mówiła dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Ewa Antonowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Śledczy przesłuchali dwie kobiety, które leciały balonem razem z instruktorką, która zginęła:

Po wypadku zabezpieczony został balon i reszta sprzętu. Prokuratura powołała biegłych, m.in. do zbadania butli z gazem. Będzie też próba odzyskania danych ze zniszczonego tableta nawigacyjnego:

Po sekcji zwłok instruktorki, śledczy nie podają przyczyny zgonu 28-latki – jak mówiła Ewa Antonowicz, planowane są jeszcze badania, m.in. toksykologiczne. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ewa Antonowicz była gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Ewa Antonowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze