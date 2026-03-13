Zderzenie trzech samochodów osobowych na Drodze Krajowej nr 22 pomiędzy Nierzymiem i Zdroiskiem. – Jedna osoba została poszkodowana – informuje mł, asp. Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków. DK22 jest zablokowana.

Dyżurny gorzowskich strażaków otrzymał zgłoszenie o wypadku o godz. 15:22. Na miejsce zdarzenia wyjechały cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze przewiduje, że utrudnienia mogą potrwać do ok. godziny 19:00.