Piłkarze Cariny Gubin w sobotę o godzinie 15 w derbowym meczu III ligi podejmą Wartę Gorzów. W rundzie jesiennej w Gorzowie był remis 1:1.

Gubinianie rozegrają pierwszy w 2026 roku mecz ligowy. Ekipa Cariny w ostatnich dniach przeżywała trudne chwile po tragicznej śmierci Jakuba Łobody. O nastrojach w zespole mówi Kacper Staszkowian – kapitan Cariny:

Obie drużyny dzieli tylko jeden punkt, więc zaciętego spotkania spodziewa się jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy Warty, Maciej Pałaszewski:

Początek meczu w Gubinie w sobotę o 15:00.