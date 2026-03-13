Zielonogórscy leśnicy rozpoczęli działania przeciwpożarowe w okolicznych lasach. Przez najbliższe miesiące badana będzie m.in. wilgotność ściółki i stopień zagrożenia pożarowego.

W minionym roku leśnicy odnotowali ponad 250 pożarów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Największy z nich miał miejsce 20 marca w Nadleśnictwie Gubin, gdzie ogień objął powierzchnię 9 hektarów.

– To był trudny rok. Niestety aktualna sytuacja również jest zła – przyznaje Dariusz Miernik, zastępca dyrektora w RDLP w Zielonej Górze:

– Większość pożarów powodują turyści – przyznaje st.kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze:

Marta Wiler, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra informuje, że w wielu miejscach sadzone są już nowe drzewa:

W ubiegłym roku najwięcej pożarów odnotowano w Nadleśnictwie Zielona Góra, gdzie interweniowano 43 razy.

Na stronie internetowej Banku Danych o Lasach można sprawdzić, jaki stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w danym dniu i w określonym miejscu.