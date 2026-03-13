Na początku kwietnia ma być gotowa opinia biegłego dotycząca stanu psów, które śmiertelne pogryzły 46-letniego mężczyznę w Raculi. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 12 października 2025 w pobliżu strzelnicy.

– Do końca marca trwa okres obserwacji behawiorystycznej zwierząt – mówiła dzisiaj w Radiu Zielona Góra Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

Jak mówiła Ewa Antonowicz, właściciel psów pozostanie w areszcie do połowy przyszłego miesiąca:

Na właścicielu psów ciąży zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci. Ewa Antonowicz była gościem Rozmowy o 9.00.

