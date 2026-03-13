Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów przegrali na wyjeździe z Sandra Spa Pogonią Szczecin 31:32 w 20. kolejce Ligi Centralnej.

Początek należał do szczecinian, którzy odskoczyli na dwie bramki, ale potem zanotowali dłuższy przestój i pod koniec pierwszego kwadransa pierwszy raz na prowadzenie wyszła Stal. Gorzowianie prowadzili dość długo różnicą jednej-dwóch bramek, ale w końcówce mieli kilka nieudanych akcji ofensywnych i na przerwę gospodarze zeszli z prowadzeniem 15:14.

Na początku drugiej połowy szczecinianie odskoczyli na 2-3 bramki a potem nawet 4. Jednak po pierwszych dziesięciu minutach serii rzutów gospodarzy, gorzowianie zaczęli znajdować sposób na ich obronę i znów zmniejszyli stratę do jednej bramki. W ostatnim kwadransie Pogoń znów odzyskała skuteczność rzutową i odskoczyła, ale Stal zdołała jeszcze w końcówce doprowadzić do remisu. Jednak ostatni rzut należał do Pogoni i wygrana 32:31 sprawia, że szczecinianie umocnili się na 2. miejscu i wciąż są niepokonani u siebie.