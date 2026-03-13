Dobiega końca trwający blisko dwa lata remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie. Inwestycja prowadzona była pod nadzorem konserwatorskim. Jej koszt to 10 milionów złotych.

Samorząd otrzymał dofinansowania do prac. – To bardzo ważne dla nas i mieszkańców zadanie. Mamy obiekt w zupełnie innej odsłonie. Wiele się tu zmieniło. Przede wszystkim pracowaliśmy nad dostępnością. Jest nowy układ pomieszczeń i nowoczesne wyposażenie – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

– Cieszy nas bardzo, że przenieśliśmy się z czasowej lokalizacji. Modernizacja przyniosła wiele korzyści, nie tylko wizualnych, ale i funkcjonalnych – zaznacza Anna Pelc ze szprotawskiej książnicy:

Z nowych pomieszczeń korzystają pierwsi czytelnicy. – Stare wnętrza były przytulne. Teraz jest tu nowocześnie, jednak cieszy mnie to, że pozostawiono wiele elementów, utrzymujących charakter obiektu – zaznacza Natalia Wojtasińska:

Dodajmy, że księgozbiór biblioteki to 40 tysięcy woluminów.