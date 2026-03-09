Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw, wśród których jest ustawa zakazująca sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Przepisy te są efektem inicjatywy ustawodawczej prezydenta.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki wyjaśnił, że podpisana ustawa ma chronić polskie rolnictwo.

Prezydent Nawrocki zapowiedział dalsze działania na rzecz wsi:

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw są również przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także regulacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń.

\Nawrocki podpisał też ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy dotyczące funkcjonowania rynku finansowego i ochrony uczestników tego rynku oraz ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i ustawę o systemie oświaty, a także nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.