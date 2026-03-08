Siatkarki Topmed Empirii Oriona Sulechów jako pierwsze awansowały do finału lubuskiej III ligi. W rewanżowym meczu półfinałowym sulechowianki ponownie pokonały SPS Zbąszynek 3:1, tym razem we własnej hali.

Pierwszego seta Empiria wygrała dość gładko do 15. W drugim, po wyrównanym początku przyjezdne odskoczyły później na 15:13 i następnie na 20:19. Końcówka należała jednak do gospodyń, które ostatecznie były lepsze 25:22.

W trzeciej partii sulechowianki prowadziły już 19:16 i wydawało się, że za chwilę ten mecz dobiegnie końca. Nic bardziej mylnego. Empiria ostatecznie przegrała tego seta 22:25. W czwartej partii z kolei sulechowianki przegrywały już 10:19 i potem 20:23, aby ostatecznie zwyciężyć na przewagi 26:24.

Kapitan SPS-u tłumaczyła, że ekipa ze Zbąszynka nie przyjechała do Sulechowa w pełnym składzie:

Przypomnijmy, że w drugiej parze półfinałowej Osiński-Trans AZS UZ Zielona Góra wygrał w Nowej Soli z Aresem 3:0. Rewanż w Zielonej Górze planowany jest w najbliższą środę.

Rozmowy z trenerami Empirii i SPS w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód po godz. 21.00.