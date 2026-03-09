Społecznicy z Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków odnaleźli kolejny kamienny drogowskaz. Po obróceniu głaz okazał się starym znakiem pokazującym kierunek na Marszów i Żary. Wyryta na nim data to 1815 rok.

Kształt kamienia wskazywał, że może to być punkt informacyjny. – I tak właśnie było. Znaleźliśmy go niedaleko drogi przy nieistniejącej już wsi. Chcemy teraz zbadać historię powstania drogowskazu, aby przechodzące tędy osoby mogły dowiedzieć się jak się tu znalazł – mówi prezes stowarzyszenia Krzysztof Dulski:

– Znak wskazywał drogę z Dziwiszowa, którego nie ma już na mapach w kierunku dzisiejszych Żar noszących wówczas nazwę Sorau. Kamień można znaleźć za żagańskimi koszarami jadąc w kierunku Gryżyc drogą użytkowaną przez wojsko – zaznacza prezes Dulski:

Dodajmy, że społecznicy stworzyli także w podziemiach pałacu książęcego salę muzealną pod nazwą Archiwum Pamięci Żagań, gdzie prowadzą warsztaty i lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.