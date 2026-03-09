Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS UZ przegralu u siebie z wyżej notowanym Śląskiem Wrocław 26:28 w meczu 16. kolejki II ligi.
Do przerwy zespół trenera Pawła Peteli także przegrywał różnicą dwóch bramek – 13:15.
Za kilka miesięcy podrożeją opłaty za wodę i ścieki. Czy mieszkańcy gmin wokół Gorzowa powinni płacić jeszcze więcej? Roman Sondej,...
Rozpoczęła się "Gra o karierę" na Uniwersytecie Zielonogórskim. To akcja organizowana przez biura karier na uniwersytetach w całej Polsce. Celem...
Społecznicy z Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków odnaleźli kolejny kamienny drogowskaz. Po obróceniu głaz okazał się starym znakiem pokazującym...
Zwycięstwem waterpolistów miejscowej Alfy zakończył sie rozegrany w Gorzowie Wlkp. drugi turniejrundy zasadniczej mistrzostw Polski U-15. Mniej szczęścia mieli reprezentantci...
Gmina Iłowa zaprezentowała razem z partnerską gminą z Niemiec swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITP w Berlinie. W wydarzeniu...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw, wśród których jest ustawa zakazująca sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Przepisy te są...
