Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wypadku balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Z pierwszych informacji wynika, że balon zahaczył o blok przy ul. Krzywoustego, a następnie spadł w pobliżu Centrum Przesiadkowego.

Na pokładzie były trzy osoby, jedna z nich najprawdopodobniej wypadła z kosza podczas lotu.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry poinformował, że sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych:

O szczegółach wypadku mówi mł.bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiej straży pożarnej:

– Dwie kobiety zostały zabrane do szpitala – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

– Kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia – mówi podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze:

Jednym ze świadków była kierowczyni autobusu, która rozmawiała z dwiema osobami, które opuściły kosz balonu:

Zdaniem jednej z Zielonogórzanek, balon uległ uszkodzeniu podczas lotu:

Do wypadku doszło około godziny 7.45. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godzin wieczornych.