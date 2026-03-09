Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze sprawdzi, czy policjant ze Świebodzina nie nadużył uprawnień. Chodzi o interwencję, do której doszło przed paroma dniami na jednym z osiedli właśnie w Świebodzinie.

– Policję wezwali sąsiedzi. Jeden z mieszkańców, jak się potem okazało nietrzeźwy, miał się obnażać i budzić zgorszenie, atakując słownie sąsiadów – mówi prokurator okręgowy Robert Kmieciak:

Wspomniane przez prokuratora Kmieciaka nagrania świadków będą głównym dowodem w sprawie. Policjanci podejmujący interwencję nie byli wyposażeni w kamery nasobne.