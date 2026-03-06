Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego działacza opozycji z czasów PRL Czesława Nowaka oraz artystę rzeźbiarza prof. Stanisława Radwańskiego. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała.

Prezydent Nawrocki wręczył w piątek (6 marca) podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim dwa najstarsze i najważniejsze cywilne odznaczenia państwowe: Ordery Orła Białego i Ordery Odrodzenia Polski.

Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.

Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.

Prezydent odznaczył Adama Koperkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Prezydent wręczył też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcinowi Gruchale za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.

Prezydent o odznaczonych Orderem Orła Białego: wasze życiorysy to kompasy wartości dla RP

Karol Nawrocki podkreślił podczas uroczystości wręczenia orderów, że patrząc na życiorys Czesława Nowaka widzi „niezwykłą konsekwencję w służeniu polskiej wolności i polskiej solidarności”. Jak podkreślił, Czesław Nowak uczestniczył w protestach robotników w grudniu 1970 r., był jednym z założycieli „Solidarności” oraz organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak dodał, z to zapłacił tak ciężką cenę w latach 80., ponieważ był „aresztowany, skazywany przez komunistów”.

Po roku 1989 Czesław Nowak brał odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską jako działacz społeczny i jako polityk, aby w końcu założyć Stowarzyszenie „Godność”, które przywraca godność więźniom i osobom represjonowanym przez system komunistyczny

– podkreślił Nawrocki.

Prezydent mówiąc o Stanisławie Radwańskim prezydent zauważył, że jest on rzeźbiarzem i plastykiem światowej klasy. – Chcę podkreślić to, że jest pan dzisiaj wzorem i dowodem tego, że można tak pięknie oddawać artystyczny uniwersalizm i w Europie, i na świecie za sprawą wielu wystaw i wielu inicjatyw, a jednocześnie w sercu być tak głęboko Polakiem i mówić o dumie z polskich wartości i z polskiej tożsamości – powiedział Nawrocki, zwracając się do odznaczonego artysty.

Podkreślił, że „dziełem życia” Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Dodał, że w twórczość artysty „wpleciona jest cała polska droga do wolności, do niepodległości, polska tożsamość, polskie symbole”.

Nawrocki podkreślił, że życiorysy osób odznaczonych orderami są „kompasami wartości, w kierunku których ma podążać Rzeczpospolita Polska w kolejnych latach i kolejnych dekadach”.