Koszykarze Wilków Żary Basketball przegrali we własnej hali z KKS-em Siechnice 73:85 w kolejnym spotkaniu II ligi.
O przebiegu tego meczu oraz jego stawce mówi grający generalny menager Wilków, Radosław Barcz:
Koszykarze Wilków Żary Basketball przegrali we własnej hali z KKS-em Siechnice 73:85 w kolejnym spotkaniu II ligi.
O przebiegu tego meczu oraz jego stawce mówi grający generalny menager Wilków, Radosław Barcz:
Reneta landsberska zapuszcza korzenie. Sad jabłkowy powstaje przy szkole w Kamieniu Małym. 70 sadzonek renety landsberskiej zostało dziś oficjalnie zasadzonych...
W katastrofie balonu w Zielonej Górze zginęła dziś 28-letnia pilotka, instruktorka i mistrzyni Polski - Jagoda Gancarek. Dwie pozostałe załogantki...
Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS UZ przegralu u siebie z wyżej notowanym Śląskiem Wrocław 26:28 w meczu 16. kolejki...
Za kilka miesięcy podrożeją opłaty za wodę i ścieki. Czy mieszkańcy gmin wokół Gorzowa powinni płacić jeszcze więcej? Roman Sondej,...
Rozpoczęła się "Gra o karierę" na Uniwersytecie Zielonogórskim. To akcja organizowana przez biura karier na uniwersytetach w całej Polsce. Celem...
Społecznicy z Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków odnaleźli kolejny kamienny drogowskaz. Po obróceniu głaz okazał się starym znakiem pokazującym...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra