Hubert Polowczyk z Cortiny Kaczenice zdobył złoty medal halowych mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody. W zawodach w Krajkowie srebrny medal wywalczyła Aleksandra Kierznowska, a brąz trafił do Mściwoja Kieconia.

Do drugiego nawrotu awansowało 10 najlepszych par, w tym prowadzący od początku zawodów Hubert Polowczyk i ogier M. BLUE’S BOY Z. Różnice punktowe w czołówce były niewielkie. Hubert Polowczyk zachował zimną krew, a bezbłędne skoki ogiera M. BLUE’S BOY Z przypieczętowały ich zwycięstwo: