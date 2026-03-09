Nie żyje Jagoda Gancarek pilotka balonowa i samolotowa związana z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. W 2025 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski podczas XI Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet w Nałęczowie, specjalizując się w konkurencjach wymagających precyzyjnego sterowania balonem.

Oprócz sportu balonowego była również pilotką samolotową i brała udział w lotniczych akcjach gaśniczych, wspierając walkę z pożarami lasów. Aktywnie promowała lotnictwo i region lubuski poprzez pokazy i przeloty balonowe.

Jak mówiła w wywiadzie dla Radia Zachód lotnictwo towarzyszyło jej od wielu lat. Na studiach pokochała balony.

Jagoda Gancarek pochodziła z Małopolski. Od 2022 roku pracowała w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Ukończyła studia na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalnością pilotaż samolotowy w Chełmie. Zaczęła latać w 2016 roku.

Jagoda Gancarek miała 28 lat.