Zwycięstwem waterpolistów miejscowej Alfy zakończył sie rozegrany w Gorzowie Wlkp. drugi turniejrundy zasadniczej mistrzostw Polski U-15. Mniej szczęścia mieli reprezentantci gorzowskiego Stilonu GKPW 59, którzy wygrali tylko mecz ze Szkołą Gortata Waterpolo Poznań.

Gospodarzem turnieju był Stilon GKPW-59, ale tym razem ściany jego reprezentantom nie pomogły.

Komplet zwycięstw zanotowali piłkarze wodni Alfy:

Wyniki turnieju:

Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. – Arkonia Waterpolo Szczecin 11:12 (4:2,3:1,3:4,1:5)

Alfa Gorzów Wlkp. – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 32:7 (5:0,10:3,11:3,6:1)

Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 12:5 (3:1,4:0,2:2,3:2)

Alfa Gorzów Wlkp. – Arkonia Waterpolo Szczecin 13:12 (3:2,2:4,4:4,4:2)

Arkonia Waterpolo Szczecin – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 18:9 (3:3,8:2,2:2,6:2)

Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. – Alfa Gorzów Wlkp. 3:7 (0:0,1:3,2:3,0:1)

Waterpoliści Alfy, z kompletem punktów awansowali do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zespół Stilonu GKPW-59 o prawo gry w tym turnieju powalczy pod koniec maja w rundzie kwalifikacyjnej.