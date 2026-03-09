Zielonogórzanie po raz kolejny stworzą kolorowy łańcuch – trwają przygotowania do IV edycji happeningu „Przywitaj wiosnę w kolorowych skarpetkach”. Akcja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa.

W minionym roku w kampanię zaangażowało się prawie 40 tysięcy osób z 9 województw.

– Chcemy pobić dotychczasowy rekord – zapowiada dr Katarzyna Kochan z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, koordynatorka akcji:

– W akcji może wziąć udział każdy z nas – podkreśla dr Katarzyna Kochan:

Finał akcji zaplanowano na 21 marca.

Więcej informacji na temat kampanii i rejestracji grup znajdziecie na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.