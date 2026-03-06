Szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformował, że w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego, zaprosił premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie w najbliższy wtorek, o godz. 15.

O zaproszeniu na spotkanie w Pałacu Prezydenckim Bogucki poinformował w piątek (6 marca) we wpisie na platformie X. Dodał, że tematem spotkania będzie propozycja prezydenta dotycząca „polskiego SAFE 0 proc.”.

Bogucki podkreślił, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu „tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu”. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.

Prezydent zaprosił na spotkanie ws. alternatywy dla SAFE

O zaproszeniu na spotkanie powiedział również szef MON. Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Gdowie (Małopolskie), że o zaproszeniu na wtorek o godz. 15 dowiedział się w piątek po południu.

Tematem spotkania ma być przedstawiona w środę przez prezydenta i prezesa NBP propozycja programu „SAFE 0 proc.”, który ma być korzystną i efektywną alternatywą dla unijnego programu SAFE. Prezydent mówił, że „SAFE 0 proc.” ma zagwarantować 185 mld zł, które „nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu”. Prezydent zapowiedział też wówczas, że zaprosi do rozmów w tej sprawie premiera i szefa MON.