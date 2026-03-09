Za kilka miesięcy podrożeją opłaty za wodę i ścieki. Czy mieszkańcy gmin wokół Gorzowa powinni płacić jeszcze więcej?

Roman Sondej, radny PiS zapytał władze miasta jaka jest długość sieci w Gorzowie i ościennych gminach,a także jaki procent przychodów gorzowskich wodociągów pochodzi z miasta, a jaki z sąsiadujących gmin. Sprawa dot. Kłodawy, Deszczna, Santoka, Bogdańca i Lubiszyna. Czy to oznacza, że mieszkańcy tych miejscowości powinni płacić więcej?

Radny chce sprawdzić jaki jest udział mieszańców poszczególnych gmin w kosztach utrzymania infrastruktury gorzowskich wodociągów:

Roman Sondej czeka teraz na odpowiedź z magistratu. Do sprawy będziemy wracać.