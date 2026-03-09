Rozpoczęła się „Gra o karierę” na Uniwersytecie Zielonogórskim. To akcja organizowana przez biura karier na uniwersytetach w całej Polsce. Celem jest wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy.

Monika Politańska, kierowniczka Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, zachęca do wzięcia udziału w akcji:

Spotkanie rozpoczynające akcję dotyczyło wyjazdu na program Erasmus+. Współprowadzącą była Alicja Szczech pracowniczka Działu Współpracy z Zagranicą:

Wiktoria Lindecka, uczestniczka Erasmusa, mówi o tym, jak przydatne jest takie spotkanie przed wyjazdem:

Spotkania w ramach „Gry o karierę” potrwają do piątku. Więcej informacji na stronie Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Autorka: Karolina Waleńska