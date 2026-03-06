Zarówno rząd, jak i prezydent podkreślają konieczność rozwoju Sił Zbrojnych RP. Jednak „mały” i „duży” pałac przedstawiły różne koncepcje na dofinansowanie polskiej obronności. Premier apeluje o podpisanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE, prezydent i prezes NBP proponują „polski SAFE 0 proc.”.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE – może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

1. Europejski program SAFE Rada Ministrów, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od kilku tygodni przekonuje, że unijny program dozbrajania SAFE służy polskiej suwerenności, jest bardzo oczekiwany przez żołnierzy i stanowi wielką szansę na stabilność dla budżetu armii na kolejne lata. Dalsza część tekstu pod grafiką Po uchwaleniu ustawy przez Sejm i przyjęciu pod koniec lutego senackich poprawek mówiących m.in. o tym, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, decyzja leży w rękach prezydenta Karola Nawrockiego, który ma 21 dni na podjęcie decyzji, do 20 marca. Nawrocki wielokrotnie mówił, że wątpliwości budzi kwestia warunkowości.

2. Prezydent z alternatywą Prezydent w środę wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim przedstawił propozycję „polskiego SAFE 0 proc.”. W odróżnieniu od unijnego programu „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Glapiński mówił, że alternatywa dla SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi” oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z „żadnej części rezerw” NBP – gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu – natomiast „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo” Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Prezydent zapowiedział też, że jeszcze w środę wystosuje do Tuska i Kosiniaka-Kamysza pismo z zaproszeniem na spotkanie ws. SAFE 0 proc. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT Prezydent proponuje polski program SAFE Prezydent Karol Nawrocki proponuje polską wersję programu wparcia zbrojeń. Nazwał go programem "SAFE zero procent". Ma on powstać przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Prezydent wskazał, że nowy system pożyczek... Czytaj więcej Details W reakcji na propozycję prezydenta i prezesa NBP, szef MON oświadczył na platformie X, że program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii. W czwartek dodał, że program autorstwa prezydenta i prezesa NBP nie może być alternatywą wobec programu SAFE. Podkreślił, że przyjęcie obu programów pozwoli na pozyskanie nawet 400 mld zł na modernizację armii. Ocenił też, że najgorszym scenariuszem byłaby sytuacja, w której prezydent wetuje ustawę o przystąpieniu Polski do unijnego programu SAFE, a jednocześnie Sejm odrzuci prezydencką inicjatywę „polski SAFE 0 proc.”. Dalsza część tekstu pod wpisem Jesteśmy otwarci na propozycję, by do blisko 200 mld zł z programu SAFE dołożyć kolejne 180 mld zł na rozwój armii i infrastruktury wojskowej. To nie mogą być projekty konkurencyjne, tylko uzupełniające. Wspólnie, oba programy, pozwolą jeszcze szybciej zbudować najsilniejszą… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 5, 2026 Nawrocki pytany w czwartek, czy widzi przestrzeń na połączenie obu programów, powiedział, że dziwi się, iż „tak nerwowo czeka się” na jego decyzję. Mam ustawowy, konstytucyjny czas na podpisanie bądź niepodpisanie prawa zaproponowanego przez większość parlamentarną i nikt nie będzie nakładał na prezydenta Polski presji, kiedy mam to podpisać, (lub) kiedy mam tego nie podpisać – podkreślił Nawrocki.