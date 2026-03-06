Premier Donald Tusk zaapelował w piątek (5 marca) do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o jak najszybsze dostarczenie szczegółów dot. inicjatywy „SAFE 0 proc.”. Zapewnił, że rząd w kilka godzin przekształci je w projekt ustawy i natychmiast skieruje do Sejmu.

Prezydent i prezes NBP przedstawili w środę propozycję „polskiego SAFE 0 proc.”. W odróżnieniu od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Glapiński mówił wówczas, że alternatywa dla SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi” oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z „żadnej części rezerw” NBP – gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu – natomiast „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo” Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

„SAFE 0 proc.” ma w swoich założeniach zagwarantować 185 mld zł na zbrojenia. Prezydent powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie oraz liczy, że zostanie ona podjęta „zgodnie z konsensusem wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie”.

Podczas piątkowego spotkania zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie premier ponownie zaapelował o „odłożenie polityki na bok” w kwestiach dotyczących pieniędzy na zbrojenie dla polskiego wojska. Podkreślił też, że „z serdeczną niecierpliwością” czeka na szczegóły inicjatywy prezydenta i prezesa NBP. – To nie może być pojedynek polityczny i alternatywa dla tego, co już się udało załatwić, ale z tego może być bardzo dobra synergia – ocenił Tusk.

Jeśli to jest poważne, (…) proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zabierze nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy i jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt ustawy dotyczący możliwości uchronienia tych środków

– oświadczył szef rządu.

Zaznaczył, że w jego ocenie sprawa powinna zostać załatwiona szybko oraz „w świetle reflektorów, żeby tu nie było dwuznaczności”.

Za dużo emocji, za dużo plotek. Tu nie ma czego ukrywać, tylko kawa na ławę i jedziemy, bo sytuacja wymaga pełnej solidarności wszystkich instytucji

– powiedział premier.

Dodał, że deklaruje pełną gotowość do współpracy, „od rana do wieczora”, a nawet „w nocy i – jak będzie trzeba – w weekend”.

W czwartek premier w filmie zamieszczonym na portalu X zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Zwrócił się także z prośbą do prezesa NBP o przekazanie precyzyjnej informacji o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach propozycji „SAFE 0 proc.”. Tusk zwracając się do Nawrockiego i Glapińskiego podkreślił, że obecna sytuacja polityczna na świecie „wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności”. – Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach – powiedział premier w nagraniu.

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE – może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.