Prezydent Karol Nawrocki wręczył w niedzielę (8 marca) odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym dla Polski na polu kultury, edukacji, opieki zdrowotnej i historii. Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie są tego najlepszym dowodem – zwrócił się do odznaczonych.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia zasłużonym dla Polski kobietom, jednocześnie złożył zgromadzonym i wszystkim Polkom życzenia z okazji wypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Nawrocki stwierdził ponadto, że „ma przekonanie, że polska gospodarka i ekonomia bez kobiet nie mogłaby się rozwijać”. Jak zaznaczył, 7 mln 100 tys. polskich kobiet „każdego dnia ciężko pracuje na rozwój Rzeczypospolitej”. Przypomniał, że 58 proc. kształcących się na polskich uczelniach to studentki, a 30 tys. kobiet służy w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym dowodem

– zwrócił się prezydent do odznaczonych.

Niezależnie od tego, czym się panie zajmujecie: czy jest to dbanie o dziedzictwo kulturowe, o tożsamość za sprawą promocji tańca polskiego, polskiej sztuki na całym świecie czy dbanie o tożsamość historyczną i odniesienia do ciężkiej, trudnej często historii Polski. Czy jest to rozwój polskiego ducha (…) i głęboka praca charytatywna. Niezależnie od tego, czy jest to pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi w Kłodzku czy pomoc tym dzieciom, które potrzebują codziennej opieki czy osobom wymagającym pomocy paliatywnej – wszystkie panie pokazujecie głęboką wrażliwość, ale także myślicie w kategoriach naszej narodowej wspólnoty

– ocenił prezydent.

Zaznaczył także, że „część odznaczonych pań to przedstawicielki świata nauki i dydaktyki (…) Promowanie Rzeczpospolitej to także sport i aktywność fizyczna (…) Wśród was są też osoby wymykające się w istocie wszystkim schematom odznaczeń państwowych – po raz pierwszy odznaczam zaledwie 17-letnią panią, która sławi Polskę jako młody naukowiec i pokazuje jak jeszcze wiele przed nami, w końcu – mamę 16 dzieci (…) która jest prawdziwą bohaterką Rzeczpospolitej. Niezależnie od tego skąd panie przychodzicie i jaką dziedzinę reprezentujecie, chcę żebyście miały głębokie przekonanie, że nasza narodowa wspólnota jest z was dumna”.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla rozwoju kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i promowanie tańca oraz polskiego folkloru” odznaczona została tancerka, choreografka, pedagog tańca Zofia Czechlewska, a w uznaniu zasług „w działalności charytatywnej i społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia” – Teresa Sosnowska, s. Maria Rafaela, od ponad 20 lat matka przełożona Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku.

Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi” odznaczona została Elżbieta Budny, prezes zarządu Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” w Łodzi, a „za osiągnięcia w działalności edukacyjnej oraz na rzecz rozwoju polskiej oświaty” – Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie.

„Za zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej oraz działalność społeczną” uhonorowana została Adrianna Garnik, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, doradczyni społeczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Odznaczenie za „zasługi w działalności organizacyjnej na rzecz opieki paliatywnej w Polsce” prezydent przyznał Teresie Kocbach, dyrektor Hospicjum Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicjum „Palium” w Olsztynie, a w uznaniu osiągnięć sportowych oraz „rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej” – zawodniczce trójboju siłowego Zuzannie Kuli. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, została odznaczona za „zasługi w działalności naukowo-badawczej na rzecz rozwoju nauk biologicznych”. Również Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Mariola Rygielska, matka 16 dzieci. Prezydent uhonorował ją „za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinie wielodzietnej”.

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności naukowo–badawczej na rzecz rozwoju nauk biologicznych prezydent Nawrocki odznaczył Ewelinę Szymańską, związaną z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Podczas niedzielnej uroczystości takie samo odznaczenie „za zasługi w dziedzinie wynalazczości, za aktywność naukową i społeczną” otrzymała Kornelia Wieczorek, 17–letnia uczennica III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, która jako najmłodsza Polka w historii znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu „Forbes Women” oraz na liście 50 najlepszych uczniów na świecie ze współpracy Varkey Foundation wraz z Chegg.org. Nastolatka „wspólnie z koleżanką opracowała biodegradowalny nawóz oparty na szczepach bakterii Rhizobium, który nie przyczynia się do eutrofizacji wód ani degradacji gleb”.