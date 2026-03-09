Reneta landsberska zapuszcza korzenie. Sad jabłkowy powstaje przy szkole w Kamieniu Małym.

70 sadzonek renety landsberskiej zostało dziś oficjalnie zasadzonych na działce, należącej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. To właśnie tam powstaje sad, o którego dbać będą uczniowie placówki – mówi Emil Zapisek, dyrektor szkoły.

Sad powstaje na działce, która pod koniec ubiegłego roku została przekazana szkole przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To teren obejmujący około 1,5 hektara – mówi Marek Halasz dyrektor oddziału terenowego KOWR.

Jak przyznaje sadownik Leszek Kułak, reneta landsberska ma uniwersalne owoce, które mogą być wykorzystywane w różny sposób.

Reneta Landsberska to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych odmian jabłoni, wyhodowana około 1840 roku przez radcę prawnego Burchardta w Gorzowie.