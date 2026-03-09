Do tej pory odbyły się 44 loty, w których do kraju z Bliskiego Wschodu wróciły 8064 osoby. Takie dane przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – dwa kolejne samoloty polskich Sił Zbrojnych poleciały do Omanu, aby przywieźć stamtąd Polaków. Dowództwo poinformowało, że maszyny wystartowały do Maskatu kilka minut po 6:00. Przetransportują do kraju obywateli Polski przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu.

„Naszym priorytetem pozostaje wsparcie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz bezpiecznego powrotu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do kraju. Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej – wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna” – napisało Dowództwo w mediach społecznościowych.