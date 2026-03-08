Futsalistki Lotto AZS-u UZ Zielona Góra wygrały w I lidze we własnej hali z Rolnikiem II Bedrzychowice 3-0.

Zielonogórzanki prowadziły już w 2 minucie meczu po pieknym uderzeniu z kilkunastu metrów Karoliny Jagielskiej i do przerwy było 1-0.

Ta I połowa nie była zbyt ciekawa, mało było groźnych sytuacji z obu stron, sporo rwanych akcji.

W II części spotkanie nadal nie było zbyt ładne, ale zespół z Zielonej Góry miał większą przewagę, oddawał dużo strzałów z dystansu i z takich strzałów padły kolejne gole.

Jednego z rzutu wolnego po zagraniu ręką rywalek zdobyła Barbara Kowalska, a drugiego bramkarka AZS-u Wiktoria Cisowska, która zresztą po raz kolejny wybroniła swój zespół kilka razy od utraty gola. Ostatecznie AZS wygrał 3-0

Trener AZS-u Zielona Góra Krzysztof Nykiel:

Trener Rolnika – Stanisław Dyjas:

Za tydzień zielonogórzanki grają ostatni mecz sezonu – na wyjeździe z liderem – Chaosem Wrocław.

A więcej o meczu i sytuacji w zespole, który lada chwila wróci do rozgrywek na trawie naturalnej – we wtorek w Naszej piłce!