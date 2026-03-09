Radni powiatu krośnieńskiego zgodzili się, by od 1 września 2026 połączyć w jedną placówkę Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie oraz Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. Obie szkoły przestaną istnieć 31 sierpnia, a od 1 września działać będzie jedna szkoła. Pozytywną opinię w tej kwestii, wymaganą przepisami prawa, wyraziło Kuratorium Oświaty w Gorzowie oraz wszystkie związki zawodowe nauczycieli.

– Choć to szkoły, którymi zarządza powiat, to my, zgadzamy się z opinią starostwa – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Nazwa nowej placówki oraz szczegóły funkcjonowania zostaną wypracowane przez zespół roboczy z obu szkół w kilu tygodni. Pod koniec marca, już oficjalnie, podjęta zostanie uchwała o powołaniu do życia nowej szkoły.