Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów Wlkp. pokonali we własnej hali Padwę Zamość 28:27 (14:15) w meczu 19. kolejki rozgrywek Ligi Centralnej.

Do 40 minuty mecz był wyrównany, po czym po banalnych błędach gorzowian goście wyszli na trzybramkowe prowadzenie, które utrzymywali do 54 minuty (23:26). W tym momencie w obu drużynach nastąpiła przemiana. Zespół z Zamościa zaczął mieć problemy ze sforsowanie obrony gospodarzy, a ci z kolei nie w tylko zniwelowali straty, ale na niespełna dwie minuty przed końcem meczu wyszli na dwubramkowe prowadzenie by wygrać ostatecznie różnica jednej bramki.

Udało nam się w ostatnich minutach odwrócić losy spotkania, mówili przedstawiciele Stali:

Graliśmy dobrze przez 55 minut, ale z ostatnich pięciu musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość usłyszeliśmy od reprezentantów Padwy: