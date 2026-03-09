Dwóch nauczycieli z jednej ze szkół w Barcelonie przez niemal tydzień poznawało w Gorzowie pracę polskich pedagogów.

Szkołę podstawową nr 13 w Gorzowie odwiedzili nauczyciele z Barcelony, którzy przyjechali w ramach programu Erasmus+. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, poznania metod nauczania stosowanych w obu krajach oraz integracji szkolnej społeczności. Goście z Hiszpanii uczestniczyli w zajęciach, spotkaniach z nauczycielami i uczniami, mieli także okazję zwiedzić Gorzów i okolice.

– Nauczyciele z Barcelony przyjechali przyglądać się pracy polskich pedagogów – wyjaśnia Karolina Karolczuk, nauczycielka angielskiego w SP nr 13:

– To był bardzo interesujący czas – mówi Xavier Lopez, nauczyciel angielskiego w szkole w Barcelonie:

Nowa znajomość polskich i hiszpańskich pedagogów ma być kontynuowana spotkaniami online oraz wspólnymi projektami, które być może zakończą się wizytą w Barcelonie nauczycieli i uczniów z gorzowskiej podstawówki.