W Łęknicy dobiega końca uzbrajanie terenu przy osiedlu Łużyckim. Inwestycja obejmuje budowę drogi, chodników i oświetlenia. Zadanie związane jest ze sprzedażą działek wzdłuż arterii pod zabudowę jednorodzinną. Koszt prac to niemal 7 milionów złotych.

Samorząd otrzymał na realizację robót ponad 6 milionów złotych dofinansowania.

– Finalizujemy już zadanie. Liczymy na duże zainteresowanie osób, które chciałyby wybudować się w tym miejscu. Teren uzbrajamy w stu procentach. Oprócz drogi jest także cała sieć, więc wszystko, co potrzebne przyszłym mieszkańcom – mówi burmistrz Piotr Kuliniak:

Prace mają się zakończyć w kwietniu.