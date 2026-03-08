Jedna osoba ranna i dwadzieścia ewakuowanych, to bilans wybuchu w jednym z bloków przy ulicy Staszica w Nowej Soli.
– Eksplodowała butla z gazem – informuje Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.
Decyzję o ewentualnym powrocie mieszkańców do swoich mieszkań podejmie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po oględzinach budynku.
