Jeszcze w tym miesiącu żarski magistrat ogłosi przetarg na remont zamku Dewinów-Bibersteinów. Miasto otrzymało blisko 35 milionów złotych dofinansowania. Szacunkowa wartość inwestycji to 70 milionów. Prace będą odbywały się pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym.

W ramach dofinansowania i pieniędzy własnych zadanie obejmie odbudowę i adaptację obiektu na Dom Edukacji, Wiedzy i Nauki. – Chcemy, aby perła Dolnych Łużyc znów piękniała. Ma to być także nowoczesna przestrzeń kultury i spotkań z mieszkańcami Żar i regionu – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że prace budowlane mają rozpocząć się w tym roku.