Blisko 250 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie I rundy PKO Zachodniej Ligi MTB, która rozegrana została w Skwierzynie.

Największym zainteresowaniem ze strony startujących cieszy się dystans „mini”, na którym rywalizowało 136 mężczyzn i 16 kobiet.

Ton rywalizacji nadawali zawodnicy i zawodniczki, którzy już od kilku lat systematycznie uczestniczą w kolarskich wyścigach. Nie brakowało też debiutantów i tych, którzy po kilku latach przerwy wrócili do walki z rywalami.

Wyniki:

dystans „mini” (24 km.)

kobiety:

Aleksandra Minge (Szczecin Pilot) – 01:17:25 godz. Adrianna Janiszewska ( VELO GRONO) – 01:22:37 Dominika Romanowska (Szczecin Pilot) – 01:28:24

mężczyźni:

Karol Frydrych (Szczepan bike) – 01:04:53 Dawid Romanowski ( YOLOBIKE MARBA TEAM) – 01:05:26 Sławomir Pituch ( Protour Racing Team – 01:05:48

dystans „mega” (42,5 km.)

kobiety:

Diana Brylak ( Gezet Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki) – 02:50:28

mężczyźni: