Blisko 250 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie I rundy PKO Zachodniej Ligi MTB, która rozegrana została w Skwierzynie.
Największym zainteresowaniem ze strony startujących cieszy się dystans „mini”, na którym rywalizowało 136 mężczyzn i 16 kobiet.
Ton rywalizacji nadawali zawodnicy i zawodniczki, którzy już od kilku lat systematycznie uczestniczą w kolarskich wyścigach. Nie brakowało też debiutantów i tych, którzy po kilku latach przerwy wrócili do walki z rywalami.
Wyniki:
dystans „mini” (24 km.)
kobiety:
- Aleksandra Minge (Szczecin Pilot) – 01:17:25 godz.
- Adrianna Janiszewska (VELO GRONO) – 01:22:37
- Dominika Romanowska (Szczecin Pilot) – 01:28:24
mężczyźni:
- Karol Frydrych (Szczepan bike) – 01:04:53
- Dawid Romanowski (YOLOBIKE MARBA TEAM) – 01:05:26
- Sławomir Pituch (Protour Racing Team – 01:05:48
dystans „mega” (42,5 km.)
kobiety:
- Diana Brylak (Gezet Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki) – 02:50:28
mężczyźni:
- Klaus Beige (YOLOBIKE MARBA TEAM) – 01:55:35
- Daniel Telej (YOLOBIKE MARBA TEAM) – 01:56:52
- Jarosław Buda (Czorty Warzymice) – 01:58:30