W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie otrzyma projekt przebudowy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim. Kwota dofinansowania to 60 procent i przekracza 2,6 mln złotych.

– Przewidujemy całkowitą wymianę zużytego asfaltu, szeroką na 3 metry trasę zamiast wąskiego chodnika, kompletną wymianę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej. Będą też nowoczesne lampy LED na aluminiowych słupach – informuje Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Cała inwestycja będzie kosztować prawie 4,4 mln złotych. Wykonawca ma czas do końca roku, ale władzom gminy zależy, aby ulica, która biegnie obok cmentarza była gotowa 1 listopada.