Rezerwy Lechii Zielona Góra wygrały w jedynym dzisiejszym meczu lubuskiej 4 ligi z Różą Różanki 1-0.

Jedynego gola strzelił dla zielonogórzan w 67 minucie głową wprowadzony w II połowie Przemysław Mycan.

Mecz nie był zbyt ciekawym widowiskiem – w I połowie gra była wyrównana, a groźnych sytuacji praktycznie nie było.

W II części spotkania Róża się cofnęła, Lechia rozpędzała się coraz bardziej z każdą minutą, a najgroźniejszy w jej barwach był Przemysław Mycan.

Z 4 świetnych sytuacji podbramkowych wykorzystał jedną i jego gol dał gospodarzom 3 punkty.

W końcówce Róża zerwała się do ataku, miała świetną sytuację do strzelenia gola, ale skończyło sie na niecelnym uderzeniu i pretensjach do sędziego o nieodgwizdany rzut karny…

Bohater meczu – Przemysław Mycan:

Trener Róży – Paweł Cierach: