Wniosek o waloryzację emerytury i pomoc w jego sporządzeniu? To działanie oszustów – przestrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2026 roku świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostały zwaloryzowane. Cały proces odbywa się jednak z urzędu – bez konieczności składania wniosku. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

To niektóre sposoby działania oszustów, jakie notuje zielonogórski Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownicy instytucji zaznaczają, że ZUS nigdy nie prosi o podanie danych osobowych drogą mailową, SMS-ową lub za pomocą wiadomości poprzez komunikatory internetowe, nie wysyła też linków do logowania ani do weryfikacji danych przez wiadomości tekstowe. Nie nakłania do wykonywania przelewów na wskazane konto bankowe.