Marek Cebula nowym przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Lubuskiem, a Krystyna Sibińska po raz kolejny szefową gorzowskiej KO. To nieoficjalne wyniki wyborów wewnętrznych w partii.

Przypomnijmy, że w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w Lubuskiem wystartowało dwóch kandydatów, dotychczasowy szef, poseł Waldemar Sługocki i wojewoda lubuski Marek Cebula. Według nieoficjalnych wyników na pierwszego z kandydatów zagłosowało 249 członków partii, a na drugiego z panów 295.

– Marek Cebula będzie bardzo dobrym przewodniczącym – mówi z przekonaniem posłanka Krystyna Sibińska:

Posłanka ma się z czego cieszyć. Od 15 lat szefuje gorzowskiej Koalicji Obywatelskiej (wcześniej PO) i wszystko wskazuje na to, że będzie tę funkcje pełnić nadal:

Jeszcze nigdy wcześniej wewnętrzne wybory w Koalicji Obywatelskiej nie wywoływały takich emocji przyznaje posłanka Sibińska.

Dodajmy, że według nieoficjalnych danych, nową szefową zielonogórskiej KO została Elżbieta Polak. Na poziomie kraju przewodniczącym partii pozostanie premier Donald Tusk – jest jedynym kandydatem.