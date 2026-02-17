Władze Zielonej Góry poparły kandydaturę posła Waldemara Sługockiego na przewodniczącego lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski podkreślił zaangażowanie i dotychczasowe działania parlamentarzysty, który przewodzi partii w regionie od 12 lat.

Władze miasta pojawiły się na wczorajszym spotkaniu z drugim kandydatem na przewodniczącego KO, obecnym wojewodą, Markiem Cebulą. Mimo to, jak podkreśla prezydent Marcin Pabierowski, kolejna kadencja posła Sługockiego będzie miała najlepszy wpływ na nasz region:

Zdaniem Pawła Tondera, wiceprezydenta Zielonej Góry, dotychczasowa współpraca między samorządem a parlamentarzystami układa się bardzo dobrze:

Wiceprezydent Marek Kamiński dodaje, że w ostatnich latach nasz region bardzo się rozwinął:

Dotychczas do wyborów na szefa lubuskiej Koalicji Obywatelskiej wpłynęła tylko kandydatura posła Waldemara Sługockiego. Swój start zapowiedzieli jednak także posłanka Elżbieta Polak i wojewoda Marek Cebula. Oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej odbędzie się 20 lutego po godz. 18:00.

