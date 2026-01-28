1. Biejat: prezydent nie przedstawił celu spotkania, Lewica nie weźmie w nim udziału

Prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił konkretnego celu czwartkowego (29 stycznia) spotkania, więc klub Lewicy nie weźmie w nim udziału – uzasadniła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Lewica w czwartek w Zaleszanach upamiętni ofiary oddziału Romualda Rajsa ps. Bury – dodała szefowa klubu Anna Maria Żukowska.

Prezydent zaprosił na czwartek (29 stycznia) na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak informowała KPRP mają być one poświęcone „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Jesteśmy otwarci na rozmowy na konkretne tematy, konkretne ustawy (…), ale na pewno nie będziemy chodzić na spotkania, które nie wiadomo czemu mają służyć, które nie mają konkretnego celu. To w zaproszeniu nie zostało jasno wyrażone

– powiedziała Biejat w środę w Sygnałach Dnia Polskiego Radia.

Dodała, że prezydent „nawet nie przedstawił konkretnego celu tego spotkania” zaproszonym parlamentarzystom.

Podejrzewam, że jego celem jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła

– powiedziała Biejat.

Podkreśliła, że Lewica jest chętna do rozmów z prezydentem, lecz w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewniła, że na spotkaniu w takim formacie, przedstawiciel klubu Lewicy na pewno by się pojawił, jednak na czwartkowym Lewicy się nie będzie.

Biejat dodała, że przedstawiciele prezydenta twierdzą, że chce on, aby w parlamencie „uchwalano dobre prawo”, jednak nie ma zgody co do tego „co jest najlepszym prawem”. Zaznaczyła zarazem, że prezydent „nieustannie” wetuje kierowane do niego ustawy.

Według niej, prezydent Nawrocki „od samego początku bardzo jasno wyznaczył swój cel i swoją strategię polityczną”, która w jej ocenie polega na „torpedowaniu działań rządu – niezależnie od tego, czy te działania służą państwu i Polakom, czy nie”.

Nie wierzę w dobre intencje pana prezydenta. Chciałabym w nie wierzyć, ale nie w ten sposób to się załatwia. Załatwia się to współpracą z rządem, otwartością na rozmowy, a nie nieustającym wetowaniem ustaw, które mają poprawić sytuację w kraju

– powiedziała Biejat.

Dopytywana, czy czwartkowe spotkanie nie byłoby dobrą okazją do przekonywania prezydenta do proponowanych zmian, oceniła, że Lewica „wielokrotnie starała się przekonywać prezydenta” i „ani razu nie udało się przekonać go do czegoś, do czego przekonany być nie chciał”.

Szefowa klubu Lewicy zapytana w Polskim Radiu 24 o powód nieobecności przedstawiciela Lewicy na czwartkowym spotkaniu odpowiedziała, że przedstawiciele klubu, wraz z marszałkiem Sejmu, liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym, będą upamiętniać, jak powiedziała, ofiary „tzw. żołnierzy wyklętych zamordowane w Zaleszanach przez oddział zbrodniarza wojennego Romualda Rajsa-Burego”.

Dla nas walka o prawdę historyczną, pamięć historyczną, przypominanie o tym, że niestety w Polsce odbywały się czystki etniczne jest bardzo ważna

– powiedziała Żukowska.

W 1946 r. w okolicach Bielska Podlaskiego oddział podziemia antykomunistycznego dokonał pacyfikacji kilku wsi. Zginęło wtedy 79 osób. Byli to prawosławni mieszkańcy pochodzenia białoruskiego ze wsi Zanie, Zaleszany, Końcowizna, Szpaki i Wólka Wygonowska. Pion śledczy IPN, który prowadził śledztwo dotyczące pacyfikacji, uznał że za ich śmierć odpowiadał kpt. Rajmund Rajs, ps. „Bury”, dowódca 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego; chodziło o likwidację osób współpracujących z władzą komunistyczną, ale zamordowani zostali cywile, w tym kobiety i dzieci. Pion śledczy IPN przyjął kwalifikację prawną tej zbrodni ludobójstwa. W 2005 r. umorzył śledztwo m.in. dlatego, że po wojnie prawomocnie zakończyło się postępowanie wobec części sprawców, inni już nie żyli, a pozostałych nie udało się ustalić. W 2019 r. IPN opublikował komunikat, w którym powołując się na badania naukowe, ustalenia śledztwa z 2005 r. uznano za „wadliwe”. Kpt. Romuald Rajs „Bury” został po wojnie skazany na śmierć przez rozstrzelanie. W 1995 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił wyroki śmierci wobec niego i jego zastępcy Kazimierza Chmielowskiego. Obaj skazani zostali wtedy zrehabilitowani.

O inicjatywie Nawrockiego spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w czwartek 29 stycznia, poinformował w ubiegłym tygodniu na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wówczas podał, spotkania mają dotyczyć „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”. W rozmowie z PAP podkreślił, że o sprawie będzie szerzej informował w momencie, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniach.

We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie spotka się z prezydentem.