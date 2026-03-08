Ministerstwo Klimatu i Środowiska razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają program termomodernizacji 29 szkół artystycznych w całej Polsce. Łączne dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie niemal 70 mln zł.
Dzięki inwestycji zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 6700 MWh/rok, co oznacza milionowe oszczędności na kosztach energii dla szkół.
– 29 szkół artystycznych w 16 województwach otrzyma dofinansowanie do inwestycji w termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, nowe odnawialne źródła energii;
– „Termomodernizacja budynku szkoły to nie tylko komfort i ciepło, to także realne oszczędności w kosztach ogrzewania” – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska;
– Dzięki 70 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS zostaną zrealizowane inwestycje, które pozwolą na zaoszczędzenie 6700 MWh energii pierwotnej rocznie.
Młodzi artyści zasługują na naukę w jak najlepszych warunkach i na jak najwyższym poziomie. Termomodernizacja budynku szkoły to nie tylko komfort i ciepło, to także realne oszczędności w kosztach ogrzewania. W zależności od placówki to może być kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. To środki, które mogą zostać wykorzystane na podniesienie jakości kształcenia młodych polskich artystów
– mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Kompleksowa termomodernizacja
Program „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” obejmie 29 szkoły artystyczne. W sumie zostaną poddane termomodernizacji 33 budynki o łącznej powierzchni niemal 74 tys. mkw. Całkowity koszt projektu wynosi 120,75 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie niemal 70 mln zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Inwestycje będą dobierane na miarę potrzeb konkretnej placówki oświatowej. Zostaną m.in. zainstalowane odnawialne źródła energii o łącznej mocy 464 kW energii elektrycznej i 133 kW energii cieplnej oraz magazyny energii elektrycznej o pojemności 0,73 MWh. W siedmiu budynkach zostaną również wymienione źródła ciepła. Prowadzone będą też prace dociepleniowe, wymienione zostaną drzwi i okna, będzie modernizowana wentylacja i klimatyzacja, a oświetlenie wymienione na energooszczędne.
W wyniku realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ponad 6700 MWh/rok oraz zmniejszy się emisja CO2 o blisko 2 tys. ton.
Środki na termomodernizację otrzymają następujące szkoły:
Województwo łódzkie:
1. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, Łódź,
Województwo zachodniopomorskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, Choszczno,
Województwo kujawsko-pomorskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, Brodnica,
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, Inowrocław, 3. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego wraz z internatem, Bydgoszcz,
Województwo wielkopolskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki, Zbąszyń,
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Słupca,
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego, Leszno,
4. Zespół Szkół Muzycznych, Poznań,
Województwo dolnośląskie:
1. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, Wałbrzych,
Województwo opolskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera, Brzeg,
Województwo małopolskie:
1. Liceum Sztuk Plastycznych, Tarnów,
Województwo lubelskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich, Świdnik,
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, Międzyrzec Podlaski,
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Idy Haendel, Chełm,
4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Lipińskiego, Lublin,
Województwo podlaskie:
1. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego, Białystok,
Województwo warmińsko-mazurskie:
1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna, Olsztyn,
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, Szczytno,
Województwo mazowieckie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego, Ostrołęka,
2. Zespół Szkół Muzycznych, Siedlce,
Województwo podkarpackie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego, Strzyżów,
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Kossakowej, Sanok,
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy, Lubaczów,
4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Kolbuszowa,
Województwo śląskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, Tarnowskie Góry,
Województwo świętokrzyskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Feliksa Rybickiego, Starachowice,
Województwo pomorskie:
1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz, Gdynia,
Województwo lubuskie:
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz, Nowa Sól.
Wielki program termomodernizacji szkół
Modernizacja energetyczna szkół artystycznych to kontynuacja działań resortu klimatu i środowiska zmierzających do zmniejszenia kosztów energii i poprawy komfortu kształcenia w polskich szkołach. Ze środków z Krajowego Planu Odbudowy za 1,5 mld zł są realizowane inwestycje w 434 szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Podobnie jak w przypadku szkół artystycznych obejmują one kompleksową termomodernizację, której zakres zależy od potrzeb danej placówki.