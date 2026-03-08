Ministerstwo Klimatu i Środowiska razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają program termomodernizacji 29 szkół artystycznych w całej Polsce. Łączne dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie niemal 70 mln zł.

Dzięki inwestycji zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 6700 MWh/rok, co oznacza milionowe oszczędności na kosztach energii dla szkół.

– 29 szkół artystycznych w 16 województwach otrzyma dofinansowanie do inwestycji w termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, nowe odnawialne źródła energii;

– „Termomodernizacja budynku szkoły to nie tylko komfort i ciepło, to także realne oszczędności w kosztach ogrzewania” – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska;

– Dzięki 70 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS zostaną zrealizowane inwestycje, które pozwolą na zaoszczędzenie 6700 MWh energii pierwotnej rocznie.

Młodzi artyści zasługują na naukę w jak najlepszych warunkach i na jak najwyższym poziomie. Termomodernizacja budynku szkoły to nie tylko komfort i ciepło, to także realne oszczędności w kosztach ogrzewania. W zależności od placówki to może być kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. To środki, które mogą zostać wykorzystane na podniesienie jakości kształcenia młodych polskich artystów

– mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Kompleksowa termomodernizacja

Program „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” obejmie 29 szkoły artystyczne. W sumie zostaną poddane termomodernizacji 33 budynki o łącznej powierzchni niemal 74 tys. mkw. Całkowity koszt projektu wynosi 120,75 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie niemal 70 mln zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Inwestycje będą dobierane na miarę potrzeb konkretnej placówki oświatowej. Zostaną m.in. zainstalowane odnawialne źródła energii o łącznej mocy 464 kW energii elektrycznej i 133 kW energii cieplnej oraz magazyny energii elektrycznej o pojemności 0,73 MWh. W siedmiu budynkach zostaną również wymienione źródła ciepła. Prowadzone będą też prace dociepleniowe, wymienione zostaną drzwi i okna, będzie modernizowana wentylacja i klimatyzacja, a oświetlenie wymienione na energooszczędne.

W wyniku realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ponad 6700 MWh/rok oraz zmniejszy się emisja CO2 o blisko 2 tys. ton.

Środki na termomodernizację otrzymają następujące szkoły:

Województwo łódzkie:

1. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, Łódź,

Województwo zachodniopomorskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, Choszczno,

Województwo kujawsko-pomorskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, Brodnica,

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, Inowrocław, 3. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego wraz z internatem, Bydgoszcz,

Województwo wielkopolskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki, Zbąszyń,

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Słupca,

3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego, Leszno,

4. Zespół Szkół Muzycznych, Poznań,

Województwo dolnośląskie:

1. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, Wałbrzych,

Województwo opolskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera, Brzeg,

Województwo małopolskie:

1. Liceum Sztuk Plastycznych, Tarnów,

Województwo lubelskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich, Świdnik,

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, Międzyrzec Podlaski,

3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Idy Haendel, Chełm,

4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Lipińskiego, Lublin,

Województwo podlaskie:

1. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego, Białystok,

Województwo warmińsko-mazurskie:

1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna, Olsztyn,

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, Szczytno,

Województwo mazowieckie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego, Ostrołęka,

2. Zespół Szkół Muzycznych, Siedlce,

Województwo podkarpackie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego, Strzyżów,

2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Kossakowej, Sanok,

3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy, Lubaczów,

4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Kolbuszowa,

Województwo śląskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, Tarnowskie Góry,

Województwo świętokrzyskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Feliksa Rybickiego, Starachowice,

Województwo pomorskie:

1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz, Gdynia,

Województwo lubuskie:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz, Nowa Sól.

Wielki program termomodernizacji szkół

Modernizacja energetyczna szkół artystycznych to kontynuacja działań resortu klimatu i środowiska zmierzających do zmniejszenia kosztów energii i poprawy komfortu kształcenia w polskich szkołach. Ze środków z Krajowego Planu Odbudowy za 1,5 mld zł są realizowane inwestycje w 434 szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Podobnie jak w przypadku szkół artystycznych obejmują one kompleksową termomodernizację, której zakres zależy od potrzeb danej placówki.