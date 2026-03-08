Policja przywróciła ruch na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Strzelec Krajeńskich. Była ona zablokowana po wypadku, w którym zginęła jedna osoba – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Wypadek miał miejsce w niedzielę (8 marca), około godz. 14 na wysokości wsi Brzoza nieopodal Strzelec Krajeńskich.

Jak przekazał PAP st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich, 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął na miejscu, podróżował sam.

Przyczynę i okoliczności wypadku ma ustalić śledztwo nadzorowane przez prokuraturę.

Po śmiertelnym wypadku zblokowana DK22 w pobliżu Strzelec Krajeńskich

Po wypadku została zablokowana droga krajowa nr 22 w pobliżu Strzelec Krajeńskich. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo, jego kierowca zginął na miejscu. Obowiązuje objazd – poinformował st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

Wypadek miał miejsce w niedzielę, około godz. 14 na 83. kilometrze DK 22 – to odcinek między Gorzowem Wlkp. a Strzelcami Krajeńskimi.

Na wysokości Brzozy 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął, podróżował sam.

Na miejscu pracują policjanci ustalający przyczynę i okoliczności wypadku. DK 22 jest nieprzejezdna, a ruch został skierowany na objazd przez pobliską wieś Brzoza.