Politycy PiS zapowiedzieli w poniedziałek (23 lutego), że zwrócą się do szefa CBA Tomasza Strzelczyka z wnioskiem o wszczęcie procedury wyjaśniającej ws. domniemanych planów przeznaczenia części finansowania z programu SAFE spółce Polska Amunicja, której prezesem jest były polityk m.in. KO Paweł Poncyljusz.

Według doniesień medialnych finansowanie z programu SAFE w wysokości 2 mld euro miałaby otrzymać prywatna spółka Polska Amunicja. Ma ona odpowiadać za produkcję pocisków artyleryjskich popularnego kalibru 155 mm. Dziennikarze Wirtualnej Polski opisali, że sprawa była już dyskutowana na RBN. Powód: spółka jest prywatna, a w dodatku na jej czele stoi polityk związany z obecną władzą – Paweł Poncyljusz. Poncyljusz w przeszłości był politykiem KO, a wcześniej także posłem PiS oraz rzecznikiem prasowym sztabu wyborczego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku.

Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński podczas konferencji prasowej przed siedzibą KPRM postulował, aby kontrola CBA objęła badaniem i tarczą antykorupcyjną „wszelkie działania polskiego rządu związane ze spółką Polska Amunicja i dofinansowaniem dla tej spółki”.

Ponieważ nie może być takiej sytuacji, w której polski rząd ma nad jakąś firmą kontrolę, następnie świadomie zbywa akcje, czyli ją prywatyzuje, a potem ci sami ludzie postanawiają podjąć decyzję, że przekażą tej firmie wielomiliardowe dofinansowanie

– argumentował Bocheński.

Europoseł PiS Jacek Ozdoba dodał, że zamierzają skierować do szefa CBA pismo z wnioskiem o wszczęcie w tej sprawie procedury wyjaśniającej, „po to, aby w imię interesu publicznego wszystko było transparentne”.

Mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź i wszczęta procedura wyjaśni wszystkie te okoliczności, które dzięki mediom zostały ujawnione

– mówił Ozdoba.

Związki personalne oraz decyzje, które są podejmowane za naszymi plecami sugerują, że może dojść do nieprawidłowości zarówno pod względem przepisów kodeksu karnego, jak i przepisów o zamówieniach publicznych, czy też innych przepisów, które określają charakter związany z tego typu decyzjami, jeżeli chodzi o zamówienia w tak gigantycznych kwotach

– ocenił Ozdoba.

Jak dodał, chciałby aby lista wszystkich podmiotów, które mają otrzymać dofinansowanie z programu SAFE była publiczna.

Wcześniej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak informował dziennikarzy, że jego ugrupowanie złożyło wniosek do sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych w związku z potencjalnymi korzyściami, jakie czerpać może Paweł Poncyljusz dzięki otrzymanym kontraktom z programu SAFE.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec odniósł się do zarzutów dotyczących spółki Polska Amunicja podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w KPRM. Przypomniał, że spółka Polska Amunicja powstała za czasów rządów PiS na podstawie decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak zaznaczył, od przejęcia rządów przez obecną władzę rozpoczęła się konstrukcja trzech fabryk amunicji.

Zapytacie państwo o listę SAFE, skąd w takim razie Polska Amunicja na liście SAFE? To oczywiście kwestia filozofii tworzenia tej listy. Jest to lista podmiotów, które po pierwsze zgłosiły się do programu, po drugie takich, które spełniają formalne kryteria udziału w tym programie. Żadne decyzje, żadne umowy dotyczące wpływu środków publicznych do spółek wymienionych na tej liście nie zostały podjęte. Dla nas jest rzeczą oczywistą. Preferencje mają spółki kontrolowane przez Skarb Państwa

– dodał Grabiec.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w piątek w Sejmie, że program SAFE pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 mld zł i przyspieszyć modernizację polskiej armii.